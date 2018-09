Pörssiuutiset

Pörssikurssit roimassa laskussa Italiassa – kauppa monilla pankkiosakkeilla keskeytettiin

Taustalla on markkinoiden pettymys Italian hallituksen eilen illalla esittelemään budjettiin, joka on selvästi alijäämäinen. Ensi vuoden budjettivaje yltää 2,4 prosenttiin kansantuotteesta.

Italian osakemarkkinoilla kurssit ovat olleet tänään roimassa laskussa. Milanon pörssissä keskeytettiin iltapäivällä kauppa useilla pankkiosakkeilla näiden rajun halpenemisen takia. Pankit ovat halventuneet myös muualla Euroopassa.Taustalla on markkinoiden pettymys Italian hallituksen eilen illalla esittelemään budjettiin, joka on selvästi alijäämäinen. Ensi vuoden budjettivaje yltää 2,4 prosenttiin kansantuotteesta.Esimerkiksi Unicredit-pankki oli halventunut tänään seitsemän prosenttia ennen kuin kauppa osakkeella keskeytettiin.Osakeindeksi FTSE MIB on laskenut eniten kahteen vuoteen eli 4,1 prosenttia.Samaan aikaan Italian pitkien valtionlainojen korot ovat nousseet selvästi. Kymmenen vuoden lainan korko oli noussut 33 korkopistettä 3,22 prosenttin eli eniten neljään kuukauteen.