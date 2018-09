Pörssiuutiset

Nordea: Kotipaikka vaihtuu maanantaina Suomeen

26.9. 15:21

Kotipaikan siirto toteutetaan 1. lokakuuta, Nordea kertoo tiedotteessaan.

Pohjoismainen pankkikonserni Nordea on päättänyt toteuttaa emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen, joka on Euroopan pankkiunionin jäsen. Kotipaikan siirto toteutetaan 1. lokakuuta, Nordea kertoo tiedotteessaan.



– Kotipaikka pankkiunionin jäsenmaassa takaa Nordealle oikeudenmukaisen, vakaan ja ennakoitavissa olevan sääntely-ympäristön, jossa se on samalla viivalla kilpailijoiden kanssa, pankki perustelee tiedotteessa.



Muuton yhteydessä Nordea Bank AB ja Nordea Bank Oyj fuusioituvat. Nordea Bank AB vastaa kaikesta pankkitoiminnasta 30. syyskuuta asti. Tämän jälkeen pankkitoiminnasta vastaa Nordea Bank Oyj.