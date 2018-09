Pörssiuutiset

Kommentti: Talous pyörii vahvan lääkityksen varassa, kun uuden taantuman uhka painaa jo päälle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkkeitä niukalti uuteen elvytykseen

Turkki oireilee rahaelvytyksen loppua

Riskit kasvavat ja elvytyskeinot hupenevat