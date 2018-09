Pörssiuutiset

EKP ostanut Nokian ja Stora Enson joukkovelkakirjoja

Euroopan keskuspankki (EKP) on ostanut ensimmäistä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden Nokian ja Stora Enson joukkovelkakirjoja sen jälkeen, kun yhtiöiden luottoluokitukset tekivät mahdolliseksi niiden osallistumisen keskuspankin arvopaperien osto-ohjelmaan.EKP:n viikoittaisen osto-ohjelman mukaan yksi joukkovelkakirja kummaltakin yhtiöltä on mukana 13 uuden jvk-lainan ryhmässä, jota keskuspankki hankkii. EKP ei julkaise tietoja siitä, kuinka suurella määrällä se ostaa lainoja.Nokia ja Stora Enso pääsivät osto-ohjelman piiriin sen jälkeen kun Fitch Ratings antoi elokuussa kummallekin yhtiölle investment grade -luokituksen. Nokian luokitus nousi tälle tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.Nokian luokitus on nyt BBB-, kun se aikaisemmin oli BB+. Fitchin mukaan luokituksen nostoon vaikuttivat Alcatel-Lucentin jälkeiset kustannussäästöt ja synergiaedut.Stora Enson seurannan aloittanut Fitch antoi luokituksen BBB-.EKP:n on määrä puolittaa arvopaperien kuukausittaiset ostot ensi kuussa 30 miljardista eurosta 15 miljardiin euroon. Netto-ostot päättyvät joulukuun lopussa.