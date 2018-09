Pörssiuutiset

Restamax: Smilen annissa tavoitteena kerätä 42 miljoonan euron bruttovarat

Ravintolayhtiö Restamaxin tytäryhtiön Smile Henkilöstöpalvelujen suunnitellun listautumisannin alustava hintaväli on 5,50–6,50 euroa osakkeelta, Restamax kertoo tiedotteessaan. Annissa on tarkoitus kerätä noin 42 miljoonan euron bruttovarat.Annissa tarjottavat uudet osakkeet edustavat alustavasti 36:tta prosenttia Smilen kaikista osakkeista.Alustavan hintavälin perusteella Smilen markkina-arvo on 110,8–131,0 miljoonaa euroa.Smilen nykyiset osakkaat eivät myy osakkeitaan annissa.Ennen listautumisantia Restamax omistaa noin 74,7 prosenttia Smilestä. Smilen hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on yhteensä 7,0 prosenttia ja muilla osakkeenomistajilla yhteensä 17,1 prosenttia osakkeista.Yleisö-, henkilöstö- ja instituutioanti alkavat maanantaina. Yleisö- ja henkilöstöanti päättyvät 2. lokakuuta ja instituutioanti 4. lokakuuta.Kaupankäynnin Smilen osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin prelistalla 5. lokakuuta ja päälistalla 9. lokakuuta kaupankäyntitunnuksella SMILE.