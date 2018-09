Pörssiuutiset

Restamax aloittaa yt-neuvottelut – taustalla Royal Ravintolat -kauppa

Ravintolayhtiö Restamax aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat RR Holdingin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä, yhtiö kertoi tiedotteessaan. Neuvotteluiden taustalla on Restamaxin ja Royal Ravintoloiden yhdistyminen kesäkuun alussa.Konsernin tavoitteena on merkittävien synergiaetujen saavuttaminen ja kannattavuuden parantaminen järjestämällä Restamaxin johtoa, hallintoa sekä tukitoimintoja uudelleen ja purkamalla päällekkäisyyksiä, yhtiö kirjoittaa.Ravintolayksiköiden osalta konserni suunnittelee toimintojen ja työsuhteen ehtojen muuttamista vastaamaan joustavammin kysynnän vaihteluun.Konsernin hallintoa koskevat neuvottelut aloitettiin jo aiemmin syyskuussa, ja ravintolahenkilöstöä koskevat neuvottelut on tarkoitus käynnistää syyskuun 26. päivä.Restamax arvioi neuvotteluiden kestävän kuusi viikkoa. Ne voivat johtaa henkilöstön työtehtävien uudelleenjärjestelyihin, osa-aikaistamisiin, lomauttamisiin tai irtisanomisiin. Restamax tarkentaa neuvottelujen vaikutuksia niiden edetessä.Hallinnollisten toimintojen päällekkäisyyksien purkamisella, osto- ja hankintavolyymin skaalaeduilla sekä henkilöstötehokkuuden parantamisella yhtiö arvioi saavuttavansa vuonna 2019 vähintään kuuden miljoonan euron synergiahyödyt.