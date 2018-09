Pörssiuutiset

Uutechnic laiminlöi tulosvaroituksen antamisen – Fiva määräsi 50 000 euron seuraamusmaksun

Uutechnic laiminlöi tulosvaroituksen antamisen – Fiva määräsi 50 000 euron seuraamusmaksun

17.9. 9:40

Entinen Vaahto Group heikensi tulosohjaustaan liian myöhään, Finanssivalvonta sanoo.

​Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt Uutechnic Groupille 50 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö ei ole noudattanut syksyllä 2015 osakkeen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta, Fiva kertoo tiedotteessaaan.



Fiva sanoo, että Uutechnic on laiminlyönyt tulosvaroituksen antamisen, kun sille on viimeistään 14. elokuuta 2015 käynyt todennäköiseksi, etteivät tilikaudelle 2015 annetut tulevaisuudennäkymät toteudu.



Yhtiö heikensi tulosohjaustaan vasta 28. elokuuta julkistamassaan osavuosikatsauksessa. Laiminlyönnin aikana yhtiön toiminimi oli Vaahto Group.



Fivan päätös ei ole vielä lainvoimainen. Uutechnicillä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.