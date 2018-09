Pörssiuutiset

Sampo on ostanut 5,2 prosenttia Intrumista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finanssikonserni Sampo on hankkinut omistukseensa 5,2 prosentin siivun ruotsalaisesta luotonhallintayhtiö Intrumista, ilmenee yhtiön liputusilmoituksesta.Tukholman pörssiin listatun Intrumin osake on ollut tänään parhaimmillaan yli kuuden prosentin ylämäessä.Intrum syntyi, kun Intrum Justitian ja Lindorffin konsernit yhdistyivät viime vuonna. Intrumilla on toimipisteitä 24 maassa Euroopassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.Intrumin suurin omistaja on 43,9 prosentin osuudelle pääomasijoittaja Nordic Capital, joka on tunnettu Suomessa esimerkiksi kauppaketju Tokmannin aikaisempana omistajana.Sammolla on Intrumin ohella suuret omistusosuudet myös pankkikonserni Nordeasta ja tanskalaisesta vakuuttaja Topdanmarkista.