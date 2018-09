Pörssiuutiset

Suominen antoi tulosvaroituksen

Suominen arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos jää merkittävästi viimevuotista heikommaksi

Kuitumateriaaleja valmistava Suominen laskee arviotaan koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.



Aiempaa heikompien näkymien syynä on se, että yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävä 3P-ohjelma on vaikuttanut ennakoitua hitaammin ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan, Suominen sanoo.



Yhtiö arvioi nyt, että sen koko vuoden liikevaihto on viime vuoden tasolla ja että vertailukelpoinen liiketulos jää merkittävästi viimevuotista heikommaksi. Viime vuonna liikevaihtoa kertyi 426 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 15,0 miljoonaa euroa.



Suomisen aiemman ohjeistuksen mukaan liikevaihto olisi tänä vuonna kasvanut ja vertailukelpoinen liikevoitto olisi ollut viime vuoden tasolla.