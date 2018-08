Pörssiuutiset

Varainhoitoyhtiö EAB tutkii siirtymistä pörssin päälistalle

Varainhoitoyhtiö EAB tutkii siirtymistä pörssin päälistalle

29.8. 9:58

EAB on nykyisin pörssin First North -listalla.

Varainhoitoyhtiö EAB Group ilmoittaa aloittaneensa yhtiön tulevaisuutta koskevan strategisen arvioinnin.



EAB on valtuuttanut Carnegie Investment Bankin tutkimaan mahdollista siirtymistä pörssin First North -listalta Helsingin päälistalle ja tarvittaessa toteuttamaan pääomamarkkinatoimenpiteitä yhdellä tai useammalla liikkeellelaskulla.



Tarkoitus on varautua uusiin yritysostoihin ja strategianmukaiseen tulevaan kasvuun.



Elite Varainhoito osti vuosi sitten Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot. Kuluvan vuoden alussa otettiin käyttöön markkinointinimi Elite Alfred Berg (EAB).