Pörssiuutiset

Nokia sai 500 miljoonaa euroa EU-lainaa 5G-tutkimukseen

5G on tapahtumassa nopeammin kuin useimmat uskoivatkaan, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb sanoo.

