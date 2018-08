Pörssiuutiset

Kommentti: Keskuspankit ovat kriisin sankareita – mutta myös syypäitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suoria ja epäsuoria vaikutuksia

Rahapolitiikka puhaltaa kuplia

Hyvää tarkoittavaa vahinkoa

Kuplasta ja kriisistä taas seuraavaan