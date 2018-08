Pörssiuutiset

Kommentti: ”Minskyn hetki” iski 10 vuotta sitten – ja nyt ainekset ovat isommat kuin koskaan

https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000005787043.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liika velka muuttui tappioiksi

Pohjimmiltaan kyse oli perinteisestä velkakriisistä, jossa vastaavien kriisien vuosisataisia perinteitä rikkoivat vain ennen kokematon mittakaava ja epätavallinen laajuus.

Fisher ja Minsky olivat oikeassa

Velkaantuminen jatkunut pian 50 vuotta

Velkaantuminen rikkoo taas ennätyksiä