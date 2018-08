Pörssiuutiset

Maersk listaa öljynporausyksikkönsä pörssiin erillisenä yhtiönä

Tanskalainen varustamojätti A.P. Møller-Mærsk (Maersk) aikoo listata öljynporausyksikkönsä erillisenä yhtiönä pörssiin. Uutinen on otettu markkinoilla myönteisesti, Maerskin osake avasi Kööpenhaminassa noin neljän prosentin nousuun.Irrottamisen myötä Maersk vetäytyy kokonaan energiateollisuudesta. Jatkossa yhtiö aikoo keskittyä puhtaasti kuljetusliiketoimintaan.Maersk myi öljy-, kaasu- ja tankkeriliiketoimintonsa jo viime vuonna.Maersk Drilling -öljynporausyksikkö on tarkoitus listata Kööpenhaminan pörssiin ensi vuonna.Maersk julkisti tänään myös kuluvan vuoden tuloksensa, josta yhtiö kertoi jo viime viikolla ennakkotietoja antaessaan koko vuotta koskevan tulosvaroituksen.Yhtiön uusi arvio kuluvan vuoden käyttökatteesta oli 3,5–4,2 miljardia dollaria, kun aiemmin yhtiö ennakoi noin 4–5 miljardin käyttökatetta.Maersk on viime aikoina kärsinyt lisääntyvästä kauppasodan uhasta. Maersk hallitsee viidesosaa maailman rahtilaivoista ja on siksi altis kärsimään maailmankaupan ongelmista.Tänään julkaistut tulosluvut vastaavat viime viikon ennakkotietoja. Maerskin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 9,5 miljardiin dollariin. Käyttökate supistui 18 prosenttia 0,9 miljardiin dollariin.