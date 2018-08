Pörssiuutiset

Luksushotelli St. Georgen rakentamisesta riita – rakennusyhtiö aloittaa välimiesmenettelyn

Korjausrakentaja Constin tytäryhtiö Consti Korjausurakointi käynnistää välimiesmenettelyn Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:a vastaan. Menettely koskee hotelli St. George -rakennushanketta.Erimielisyys liittyy osapuolten väliseen joulukuussa 2015 allekirjoitettuun projektinjohtourakkasopimukseen ja joulukuussa 2017 allekirjoitettuun niin sanottuun ryntäyssopimukseen.Ryntäyssopimuksella on tarkoitus kiriä aikataulua kiinni.Consti Korjausurakointi vaatii kiinteistöosakeyhtiöltä sopimuksiin perustuvia maksusuorituksia. Vaatimuksia on ennen välimiesmenettelyä esitetty puolin ja toisin. Ne yksilöidään lopullisesti Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyssä.Constin vaatimukset ovat tämänhetkisen arvion mukaan noin 15 miljoonaa euroa. Consti arvioi, ettei asialla ole vaikutusta tämän vuoden tulosohjeistukseen.Hotelli St. George on jo valmistunut ja luovutettu tilaajalle.