Pörssiuutiset

Näin Orava Asuntorahasto perustelee muutoksia: ”Asuntojen arvot ovat kehittyneet epäsuotuisasti”

Osingonjakopakko poistuisi, omia osakkeita voisi hankkia

Taustalla useita ostotarjouksia