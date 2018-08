Pörssiuutiset

Viking Line teki nollatuloksen – Gabriellan telakointi vaikutti

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tulos oli kuitenkin viime vuotta parempi.– Kulukehitys ensimmäisellä vuosipuoliskolla on pysynyt tyydyttävällä tasolla samalla kun näemme haasteita tuotoissa. Konsernin tulos kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoteen verrattuna alempien liikekulujen johdosta alemmasta liikevaihdosta huolimatta. Gabriellan pidempi telakointi huhtikuussa 2018 vähensi kapasiteettia, mikä vaikutti kvartaalin tulokseen. Korkeasesongin tulos, mikä kertyy heinä–elokuun aikana, on ratkaiseva koko vuoden tulokselle, arvioi toimitusjohtajaosavuosikatsauksessa.Viking Linen tulos ennen veroja painui toisella neljänneksellä 0,9 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 3,2 miljoonasta eurosta.Liikevaihto laski 125,5 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 134,4 miljoonasta eurosta. Liiketulos jäi pyöreään nollaan, kun viime vuonna vastaavaan aikaan tulosta tehtiin 2,7 miljoonaa euroa.Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa vuodentakaisen 0,27 euron jälkeen.Viking Line odottaa koko vuoden liiketuloksensa paranevan tai olevan samalla tasolla kuin viime vuoden 10,0 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö ennakoi liiketuloksensa paranevan viime vuodesta.Yhtiö odottaa, että tänä keväänä toteutetulla organisaatiomuutoksella on positiivinen vaikutus konsernin tulokselle.Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on kuitenkin ratkaisevaa konsernin tulokselle.