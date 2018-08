Pörssiuutiset

Orava muuttaa nimensä Avaroksi – ”Orava takaperin”

16.8. 9:42

Tavoitteena on kääntää Orava Asuntorahasto kannattavammaksi Avaro Kiinteistösijoitukseksi.

Orava Asuntorahasto hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muutosta. Toiminimiehdotus on Avaro Kiinteistösijoitus Oyj.



Yhtiön tiedotteen mukaan tavoitteena on kääntää Orava Asuntorahasto kannattavammaksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Toiminimen etuosa on Orava takaperin, yhtiö valistaa tiedotteessaan.



Yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen yhtiö ei olisi enää kiinteistörahasto eikä siihen sovellettaisi vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, vaan se voisi toimia tehokkaammin omalla johto-organisaatiolla ilman hallinnointiyhtiötä, tiedotteessa kerrotaan.



Orava Asuntorahaston hallitus on tänään kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoamisesta. Yhtiökokous pidetään 10. syyskuuta.