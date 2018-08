Pörssiuutiset

Delete selvittää mahdollista listautumista

Selvitystyön tulokset sekä mahdollisen listautumisen toteutus ja aikataulu tiedotetaan, kun selvitystyö on saatu päätökseen.

Purku- ja kierrätyspalveluita tarjoava Delete Group arvioi mahdollista listautumista Helsingin pörssin päälistalle.



Yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää strategisen selvitystyön yhtiön tulevaisuuden kasvun tukemisen vaihtoehdoista, joista yksi on pörssilistaus.



Yhtiö tarjoaa ympäristöpalveluita kolmella eri liiketoiminta-alueella puhdistuspalveluissa, purkupalveluissa ja kierrätyspalveluissa. Deleten liikevaihto oli viime vuonna 177 miljoonaa euroa.