Pörssiuutiset

Nordic ID Group harkitsee listautumista First Northiin

Yhtiön tiedotteen mukaan mahdollinen listautuminen ja listautumisanti toteutuisivat vielä tämän vuoden aikana. Listautumisanti olisi arviolta enintään viisi miljoonaa euroa.Nordic ID Group on RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointi-, seuranta- ja analysointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1986. Se on siirtynyt toiminta-aikana viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-teknologiaan.Merkittävimpiä RFID-sovellusalueita ovat yhtiön mukaan vähittäiskauppa, autoteollisuus ja teollisuuden tukipalvelut. Yhtiön palvelun avulla jokainen tuote voi saada oman identiteetin, jolloin sitä voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin tahansa.Yhtiön tilikauden 1.4.2017–31.3.2018 liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa. 83 prosenttia myynnistä syntyi Suomen ulkopuolelta. Käyttökate oli seitsemän prosenttia liikevaihdosta. Yhtiöllä on noin 50 työntekijää.Listautumisen avulla yhtiö aikoo toteuttaa kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.Listautumisella hankittava rahoitus aiotaan käyttää kasvun kiihdyttämiseen. Erityisesti halutaan jatkokehittää yhtiön omaa ohjelmistoalustaa Radeaa sekä hankkia ohjelmistokehitysosaamista rekrytoimalla tai yritysostoilla. Liiketoimintaa on myös harkittu laajennettavaksi Yhdysvaltoihin ja valikoiduille markkinoille Aasiassa.