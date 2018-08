Pörssiuutiset

Turkin keskuspankki julkisti vakautustoimensa

Turkin keskuspankki on julkaissut listan toimenpiteistä, jotka sen mukaan tukevat markkinoiden tasapainottumista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskuspankki aikoo muun muassa harkita uudelleen liiran ”alennushintoja”, joita se myöntää pankeille vakuusjoustavuuden nimissä. Uudistuksen jälkeen pankkien vakuusvarannot nousevat keskuspankin mukaan noin 3,8 miljardilla liiralla.Ulkomaan valuuttatalletusten rajat nostetaan myös 20 miljardiin euroon 7,2 miljardista eurosta. Keskuspankki aikoo myös tarvittaessa pitää perinteisten viikon takaisinostohuutokauppojen lisäksi huutokauppoja, joiden maturiteetti on enintään 91 päivää.Keskuspankki lupaa myös seurata markkinoita ja hinnanmuodostusta sekä tehdä tarvittavat toimet rahapolitiikan tasapainon säilyttämiseksi.Turkin liira on ollut syöksylaskussa sen jälkeen, kun pari viikkoa sitten maan keskuspankki ei odotusten vastaisesti nostanut ohjauskorkoaan.Samaan aikaan maa on ajautunut kauppakiistaan Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat aikoo nostaa maan alumiini- ja terästuotteiden tulleja kaksinkertaisiksi.