Pörssiuutiset

Ericsson aloittaa tuotannon Yhdysvalloissa – haluaa hillitä protektionismin vaikutuksia

Tarkoituksena on siirtää tuotantoa lähemmäksi asiakkaita ja vaimentaa Yhdysvaltain hallituksen protektionistisen kauppapolitiikan vaikutuksia.

