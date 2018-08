Pörssiuutiset

Altian tulos heikkeni – juomien hinnat voivat nousta kuivan kesän takia

Myös Altian liikevaihto laski valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen takia. Yhtiön mukaan sen tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta, koska kotimainen ohrasato on kuivan kesän takia jäämässä edellisvuotta pienemmäksi.Altian tulos ennen veroja laski huhti–kesäkuussa 4,2 miljoonaan euroon, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana se ylsi 5,0 miljoonaan euroon.Liikevaihto pieneni 87,1 miljoonaan 91,3 miljoonasta eurosta. Valuuttakurssien kehitys laski liikevaihtoa 1,6 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto supistui 2,8 prosenttia.– Viime vuoteen verrattua alhaisemman liikevaihdon taustalla on pääsiäisen ajoittuminen vuonna 2018 ensimmäiselle neljännekselle ja vuonna 2017 toiselle neljännekselle, päämiesportfolion muutokset Ruotsissa sekä valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen jatkuminen, sanoo Altian toimitusjohtajaosavuosikatsauksessa.Liiketulos heikkeni 4,8 miljoonaan euroon vuoden vastaavan ajan 5,4 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos laski 0,10 euroon 0,11 eurosta ja vertailukelpoinen käyttökate 8,7 miljoonaan euroon 9,2 miljoonasta eurosta.Suomen uusi alkoholilaki tuli voimaan alkuvuonna. Altia lanseerasi Suomen päivittäistavarakauppaan Chill Out -viinispritzerit, sokerittoman Koskenkorva Vichyn ja matala-alkoholisen version Fresita-kuohuviinistä.Tennilän mukaan Altia jatkaa ponnisteluja päivittäistavarakaupan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Suomessa.Suomen poikkeuksellisen kuivan ja lämpimän kesän odotetaan vaikuttavan jonkin verran ohrasatoon. Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan ohrasato on 13 prosenttia viime vuotta pienempi. Vaikutus sadon määrään ja laatuun selviää kolmannella neljänneksellä.Altia kertoo varautuneensa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin raaka-aineissa Koskenkorvan tehtaan tehokkuuden varmistamiseksi.– Joka tapauksessa juomien ja teollisten tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu näissä olosuhteissa painetta, samaan aikaan jatkamme tiukkaa kustannuskuria ja keskitymme parantamaan tehokkuutta entisestään, Tennilä sanoo.Altia pitää tulosohjauksensa kuluvalle vuodelle ennallaan. Yhtiö odottaa kuluvan vuoden näkymissään, että vertailukelpoinen käyttökate paranee tai on viime tasolla.Yhtiö listautui Helsingin pörssiin maaliskuun loppupuolella.