Pörssiuutiset

Fitch nosti Nokian luottoluokitusta

Fitch nosti Nokian luottoluokitusta

10.8. 8:51

Fitch perustelee luottoluokituksen nostoa Nokian säästöohjelman ja Alcatel Lucentin integroinnin onnistuneella toteuttamisella.

Luottoluokitusyhtiö Fitch on nostanut verkkolaiteyhtiö Nokian luottoluokituksen tasolle BBB- aiemmalta tasolta BB+. Muutoksen seurauksena luokitus on hyvälaatuisella Investment Grade -tasolla ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.



Fitch perustelee luottoluokituksen nostoa Nokian säästöohjelman ja Alcatel Lucentin integroinnin onnistuneella toteuttamisella.



Fitchin mukaan luokitusta tukevat Nokian vahva asema telelaitemarkkinoilla ja yhtiön vahva tase. Fitch arvioi, että Nokian kuluvan vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta puolet tulee lisenssiliiketoiminnasta. Liiketulosmarginaalin Fitch povaa nousevan yhdeksään prosenttiin.



Nokian luottoluokitus Moody’silla on BB+ ja S&P:llä Ba1.