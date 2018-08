Pörssiuutiset

Capman päätti uudesta osinkopolitiikasta: Osinko kasvaa vuosittain

Pääomasijoittaja Capmanin hallitus on päättänyt yhtiön uudesta osinkopolitiikasta ja päivittänyt yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.Uuden osinkopolitiikan mukaan Capmanin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.– Yhtiön hyvä taloudellinen tila ja vahva tase tukevat tätä tavoitetta, tiedotteessa sanotaan.Capman on kasvattanut osakekohtaista osinkoa jokaisena vuotena vuodesta 2012 lähtien.Aikaisemmin yhtiön tavoitteena oli maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.Capman on myös päivittänyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Lisäksi oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Nämä tavoitteet pidetään ennallaan.Yhtiön uutena tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia. Aikaisemmin tavoitteena oli, että nettovelkaantumisaste olisi keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia.