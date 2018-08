Pörssiuutiset

Restamaxin Smile suunnittelee listautumista

Restamaxin tytäryhtiö Smile henkilöstöpalvelut suunnittelee listautumisantia Helsingin päälistalle. Listautumisen on määrä tapahtua vuoden 2018 aikana, Restamax kertoo tiedotteessaan.Listautumisannin yhteydessä on tavoitteena kerätä noin 50 miljoonaa euroa, jotka on tarkoitus käyttää Smilen taloudellisen joustovaran kasvattamiseen, kasvun mahdollistamiseen muun muassa yritysostojen ja orgaanisen kasvun avulla, Restamaxilta otettujen lainojen takaisinmaksuun sekä yleisiin rahoitustarpeisiin.– Smilen johto on toteuttanut yhtiön kasvustrategiaa erittäin menestyksekkäästi. Yhtiö on kolminkertaistanut liikevaihtonsa vuosina 2015–2017, Restamaxin hallituksen puheenjohtajasanoo tiedotteessa.– Näkemyksemme mukaan suunniteltu listautuminen loisi edellytyksiä vahvistaa Smilen kilpailukykyä ja asemaa toimialansa kärkiyhtiönä edelleen. Mahdollinen järjestely loisi merkittävää omistaja-arvoa Restamaxin osakkeenomistajilleRestamax on Smilen suurin osakkeenomistaja ja pyrkii yhtiön mukaan olemaan merkittävä osakkeenomistaja myös suunnitellun listautumisannin jälkeen.Smile ei kuitenkaan olisi listautumisannin toteutumisen jälkeen enää Restamaxin tytäryhtiö.Vuonna 2017 Smilen liikevaihto oli 74,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen aineettomia poistoja 5,3 miljoonaa euroa.Restamax kertoi Smilen pörssilistautumisen selvitystyön käynnistämisestä maaliskuussa.