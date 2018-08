Pörssiuutiset

Tikkurila aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve 250

Suomessa vähentämistarve on 50 työpaikkaa.

Maaliyhtiö Tikkurila aloittaa yt-neuvottelut, joiden vähennystarve on 250 työpaikkaa. Suomessa vähennystarve on enintään 50.



Neuvotteluesitys koskee kaikkia Tikkurilan henkilöstöryhmiä ja toimintoja. Vähennykset kohdistuvat alueille, joilla on päällekkäisyyksiä ja mahdollisuus tehostaa toimintaa.



Tikkurila aloitti viime vuonna tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Sen tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöt.



Tikkurilan henkilöstömäärä on noin 3 000, joista 530 työskentelee Suomessa.