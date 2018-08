Pörssiuutiset

Applen osake pomppasi – tulos ylitti ennusteet

Amerikkalainen laitevalmistaja Apple kohosi neljä prosenttia New Yorkin pörssin jälkimarkkinoilla kerrottuaan odottavansa neljänneltä neljännekseltään analyytikkoennusteita parempaa liikevaihtoa.Yhtiö kertoi, että se arvioi neljännen neljänneksensä liikevaihdon olevan 60–62 miljardia dollaria, kun Bloombergin analyytikkoennusteessa odotettiin 59,4 miljardia.Älypuhelin iPhone on edelleen Applen tärkein tuote, ja sen osuus liikevaihdosta on peräti 60 prosenttia. Yhtiö myi kolmannella neljänneksellään 41,3 miljoonaa iPhonea.Tämä jäi aavistuksen 41,6 myydyn puhelimen markkinaodotuksista. Vuosi sitten puhelimia toimitettiin käytännössä saman verran.Vaikka kappalemäärissä myynti on laantunut viime aikoina, uudet palvelut ja puhelinten kalliimmat hinnat ovat tukeneet liikevaihdon kasvua.Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevaihto nousi 17 prosenttia 53,3 miljardiin dollariin. Osakekohtainen tulos parani 40 prosenttia 2,34 dollariin osakkeelta. Molemmat löivät analyytikkoennusteet.Katseet kääntyvät nyt siis yhtiön neljänteen neljännekseen, jonka aikana uudet puhelinmallit on yleensä julkaistu. Näillä luvuilla vaikuttaisi siltä, että Apple odottaa hyvää kysyntää syksylle. Applen odotetaan julkaisevan kolme uutta puhelinmallia tänä syksynä.