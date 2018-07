Pörssiuutiset

Samsungin liikevaihto laski – Galaxy S9:n myynti ei sujunut aiempien huippumallien tahtiin

Galaxy-älypuhelimistaan tunnettu korealainen elektroniikkavalmistaja Samsung on julkistanut kesäkuun lopussa päättyneen toisen neljänneksen tuloksensa.Liiketulos ylsi 14 900 miljardiin woniin eli noin 11,4 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 140 700 miljardia wonia. Liikevaihto laski neljä prosenttia 58 500 miljardiin woniin.Mobiiliyksikön liikevaihto laski viidenneksen 24 000 miljardiin woniin. Myös liiketulos oli laskussa.Samsungin alkuvuodesta julkistetun Galaxy S9 -älypuhelimen myynti ei ole sujunut yhtiön aiempien huippumallien tahtia. Seuraava julkistus on elokuun alussa markkinoille tuleva Galaxy Note 9.Myöskään näyttöjen myynti Applelle ei ole käynyt odotettua tahtia, samaa aikaan kun yhtiön valmistamien puolijohteiden hintojen nousu on hidastunut. Ne toivat kuitenkin yli 80 prosenttia yhtiön voitosta.Samsung kertoi ennakkotietoja tuloksestaan jo heinäkuun alussa.