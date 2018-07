Pörssiuutiset

Nokia solmi 3,5 miljardin dollarin sopimuksen T-Mobilen kanssa – Nokian historian suurimpia

30.7. 16:13

T-Mobilen kanssa solmittu sopimus koskee 5G-verkon rakentamista.

Verkkolaitteita valmistava Nokia on solminut yhdysvaltalaisen teleoperaattorin T-Mobilen kanssa monivuotisen sopimuksen 5G-verkon rakentamisesta, Nokia kertoo tiedotteessaan.



Sopimuksen arvo on 3,5 miljardia dollaria (3,0 miljardia euroa), ja se on Nokian historian suurimpia.



T-Mobile on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin matkapuhelinoperaattori. Yhtiön mukaan ensimmäisinä eli jo ensi vuoden alkupuolella sen asiakkaat saavat uuden verkkoteknologian käyttöönsä New Yorkissa, Los Angelesissa, Dallasissa ja Las Vegasissa.



Nokia kertoo pitävänsä näkymänsä ennallaan.