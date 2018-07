Pörssiuutiset

Öljyn hinta kääntyi nousuun neljän laskuviikon jälkeen

Raakaöljyn hinta on kääntynyt nousuun neljän laskuviikon jälkeen. Heikko dollari on lisännyt raaka-aineiden houkutusta ja öljyn tarjontahuolet ovat pysyneet pinnalla.

