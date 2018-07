Pörssiuutiset

Twitter arvioi käyttäjämääränsä laskevan – osake lähti rajuun laskuun

Sosiaalisen median palvelu Twitterin kuukausikäyttäjien määrä painui toisella neljänneksellä miljoonalla. Yhtiö ennakoi, että käyttäjämäärä vähenee myös jatkossa. Samaan aikaan Twitter taistelee huijareita, haittaviestejä ja vihapuhetta vastaan.Julkistuksen jälkeen yhtiön osake lähti jopa 20 prosentin laskuun New Yorkin pörssin ennakkokaupassa.Toisen neljänneksen aktiivisten käyttäjien määrä oli 335 miljoonaa. Vielä ensimmäisellä neljänneksellä käyttäjiä oli 336 miljoonaa. Kasvua vuodentakaisesta oli 2,8 prosenttia, mutta yhtiö ennakoi silti käyttäjämäärien laskevan edelleen tänä vuonna.Käytännössä Twitter on siis itse laskenut käyttäjämääräänsä poistamalla huijaustilejä ja vihapuhetta tai haittaviestejä lähettäviä käyttäjiä. Yhtiö kuitenkin uskoo, että toimet kannattavat pidemmällä tähtäimellä.Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 710,5 miljoonaan dollariin. Nettotulos oli 100,1 miljoonaa, tai 0,13 dollaria osakkeelta. Viime vuonna samaan aikaan yhtiö oli tappiollinen.Tulosta on tukenut erityisesti mainosmyynnin paraneminen, kun Twitter on pyrkinyt yhä tärkeämmäksi videoalustaksi.