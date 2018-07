Pörssiuutiset

Elisa: Valmiuksien rakentaminen huippunopeille 5G-yhteyksille etenee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mobiili ja digipalvelut nostivat Elisaa

Teleoperaattori Elisan mukaan valmistautuminen huippunopeisiin 5G-datayhteyksiin etenee. Valmiudet 5G-yhteyksille on rakennettu Tampereelle sekä Turkuun ja sen lähiseuduille, yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan. Viime kuussa aloitettiin 5G-valmiuksien rakentaminen Jyväskylään.Odotukset 5G-datayhteyksien mahdollisuuksista ovat korkealla. Niitä saatetaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi liikenteen automatisoinnissa ja niin sanotussa esineiden internetissä.5G-verkkojen rakentamiseen soveltuvat taajuudet ovat tulossa käyttöön ensi vuoden alusta. Huutokauppa taajuuksista alkaa 26. syyskuuta, ja toimilupia on jaossa kolme kappaletta.Liikenne- ja viestintäministeriöstä on aiemmin arvioitu, että olemassa olevat matkapuhelin- ja tietoliikenneverkot toimivat todennäköisesti vielä useiden vuosien ajan 5G-verkkojen rinnalla.Tällä hetkellä esimerkiksi perinteiset äänipuhelut kulkevat usein vanhoissa 2G- ja 3G-verkoissa.Elisan mukaan yhtiöllä oli historiansa paras toinen vuosineljännes. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti–kesäkuussa 98 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 92 miljoonaa. Liikevaihto puolestaan nousi vajaat 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja oli 458 miljoonaa euroa.Yhtiö arvioi, että tulosta paransivat etenkin mobiilin palveluliikevaihdon ja digitaalisten palvelujen kasvu sekä panostukset toiminnan tuottavuuteen.Elisa kertoi keväällä, että myös sen ensimmäinen vuosineljännes oli yhtiön historian paras.Teleoperaattori arvioi, että koko vuoden liikevaihto on viime vuoden tasolla tai hieman korkeampi.