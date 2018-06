Pörssiuutiset

Kojamo aloitti pörssitaipaleensa nousulla

Helsingin pörssissä on liikuttu iltapäivällä pääosin laskutunnelmissa. Kojamo on kuitenkin aloittanut pörssin pre-listalla nousussa. Myös Nokia ja Nokian Renkaat olivat nousussa.Muualla Euroopassa on oltu miinuksella. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli iltapäivällä vajonnut 0,4 prosenttia.Helsingissä yleisindeksi OMXH oli noin kello 14.35 laskenut 0,1 prosenttia 10 283,55 pisteeseen. Vaihdetuimpia yhtiöitä mittaava OMXH 25 -indeksi oli vajonnut saman verran. Vaihtoa oli kertynyt 263 miljoonaa euroa.Kaupankäynti vuokra-asuntoyhtiö Kojamon osakkeella alkoi tänään pörssin pre-listalla. Osake oli kohonnut liki prosentin 8,56 euroon 8,50 euron listautumishinnasta.Vaihtokärjen tuntumassa selvimmässä nousussa oli rengasvalmistaja Nokian Renkaat, joka oli vahvistunut 2,7 prosenttia. Yhtiö on saanut Danske Bankilta suositusnoston tasolle ”osta” tasolta ”pidä”. Nokian Renkaat kertoo myös lisäävänsä henkilöautonrenkaiden tuotantoaan Nokialla. Tehdas palkkaa runsaat 80 uutta työntekijää ja siirtyy neljään työvuoroon viimeistään vuodenvaihteessa. Lisäksi tehtaalla työskennellään jatkossa kuutena päivänä viikossa.