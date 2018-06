Pörssiuutiset

Nokian Renkaat voitti verottajan ja sai 59 miljoonaa euroa takaisin

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat kertoi verohallinnon tehneen uuden päätöksen verovuodelta 2011. Verohallinto hyväksyi Nokian Renkaiden valituksen ja on palauttanut yhtiön maksamat 59 miljoonaa euroa yhtiölle.Lokakuussa Nokian Renkaat sai verohallinnolta oikaisupäätökset verovuodesta 2011. Yhtiö velvoitettiin maksamaan 59 miljoonaa euroa, josta 39 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa olivat veronkorotuksia ja korkoja.Tuolloin Nokian Renkaat kirjasi summan kokonaisuudessaan kolmannen vuosineljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.Nyt tuo päätös on kumottu.Verosaajien oikeudenvalvontayksikön on mahdollista tehdä valitus uudesta verohallinnon päätöksestä 3. elokuuta mennessä. Nokian Renkaat oikaisee taloudellisen raportoinnin, kun saatu päätös on lainvoimainen.