Pörssiuutiset

VMP pyrkii saamaan listautumisannilla 30 miljoonaa euroa

Alustava hintaväli on yhtiön mukaan 4,50–5,75 euroa osakkeelta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilöstövuokrausyhtiö VMP ilmoittaa tavoittelevansa osakeannilla 30 miljoonan euron bruttovaroja. Alustava hintaväli on yhtiön mukaan 4,50–5,75 euroa osakkeelta.VMP kertoi maanantaina suunnittelevansa listautumista First North -listalle. Nyt yhtiö arvioi, että yhtiö listataan 19. kesäkuuta.Listautumisanti koostuu yleisöannista, instituutioannista sekä henkilöstöannista. Henkilöstön merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin yleisöannin lopullinen merkintähinta.Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 42,7 prosentin osuutta VMP:stä. Sentican hallinnoimat rahastot ja VMP:n perustajaperheen yhtiö Meissa-Capital ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä noin 7,5 miljoonalla eurolla.Ylikysyntätilanteiden kattamiseksi VMP voi myöntää Danske Bankille oikeuden merkitä suunnatussa annissa lopullisella merkintähinnalla runsaat miljoona osaketta. Tällöin VMP keräisi noin 34,5 miljoonan euron bruttovarat ja yhtiön markkina-arvoksi tulisi noin 69,9–79,7 miljoonaa euroa.Jos Danske Bank käyttää lisäosakeoption, Sentican hallinnoimat rahastot omistavat listautumisannin jälkeen 39,2 prosenttia ja Meissa Capital 19,5 prosenttia. Tällöin tarjottavat osakkeet vastaisivat noin 46,2 prosentin osuutta VMP:stä.Tällä hetkellä Sentican hallinnoimat rahastot omistava 60,5 prosenttia osakkeista ja Meissa-Capital 30,0 prosenttia.Antien merkintäaika alkaa huomenna kello 10.