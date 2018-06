Jan Hurrin kommentti: Kolme syytä, miksi talouden kasvuvauhti taas hiipuu

Pörssiuutiset

Kommentti: Kolme syytä, miksi talouden kasvuvauhti taas hiipuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolme isoa riskiä samaan aikaan

Poliittisen riskin voimistuminen ja osittainen toteutuminen. Keskuspankkien rahaelvytyksen heikkeneminen ja rahahanojen ja rahoitusolojen vähittäinen kiristäminen. Raakaöljyn ja muidenkin teollisten hyödykkeiden kallistuminen.

1. Kauppasodan uhka kasvaa





2. Rahoitusolot kiristyvät





3. Öljylaskun paisuminen syö kulutusvaraa