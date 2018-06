Pörssiuutiset

Suomen korot ovat suojassa poliittisilta riskeiltä

Italian vaalitulos ja hankaluudet muodostaa maalle toimintakykyinen hallitus ovat heikentäneet sijoittajien luottamusta sen kykyyn hoitaa velkojaan. Italian julkinen velka on yli 130 prosenttia maan kokonaistuotannon arvosta eli yli kaksi kertaa enemmän kuin Maastrichtin sopimus, euron peruskirja, sallii.Italia hyväksyttiin euroa perustettaessa mukaan, vaikka sen velka lähenteli tuolloin 120:tä prosenttia kokonaistuotannosta. Päätöstä perusteltiin sillä, että velan määrä suhteessa kokonaistuotantoon osoitti positiivista kehitystä.Italian ylisuurta velkasuhdetta on katsottu läpi sormien myös siksi, että maan todellinen kokonaistuotanto on tilastoitua suurempi. Etenkin vähittäiskauppaa käydään usein rikkinäisin kassakonein ja siten ohi sekä kirjanpidon että verotuksen. Valvontaa on yritetty tehostaa, ja etenkin turisteja muistutetaan, sakon uhalla, pyytämään kuittia ostoksistaan.Maksukorttien kasvava käyttö saattaa ajan mittaan sekä lisätä verotuloja että lisätä kokonaistuotannon arvoa. Sitä odoteltaessa velkasuhteen vakavuutta lievittää osaltaan sekin, että suuri osa Italian valtion velasta on kotimaisille sijoittajille. He tallettavat säästöjään, ja maksamattomia verojaan, mieluummin valtion velkasitoumuksiin kuin pankkeihin.Luottamus Italian velanmaksuun kuitenkin heikkeni nopeasti, kun maan valtiovarainministeriksi esitettiin tunnettua euroskeptikkoa ja italialaisille luvattiin sekä veronkevennyksiä että julkisten menojen lisäyksiä. Maan kymmenvuotisen viitelainan jälkimarkkinatuotto kipusi toukokuun alun 1,7 prosentista lähelle kolmea prosenttia ennen kuin tilanne jäähtyi ja tuotto laski 2,5 prosentin tuntumaan. Samaan aikaan Espanjan hallituksen ongelmat nostivat sen 10 vuoden lainan tuoton 1,2 prosentista 1,3 prosenttiin ja Portugalin 1,6 prosentista 1,8 prosentin tienoille.Pääomaa pakeni näistä lainoista euroalueen varmempiin kohteisiin, Saksan lainatuotto on laskenut kuukauden takaisesta 0,6 prosentista 0,4 prosenttiin käytyään alimmillaan 0,3 prosentin alapuolella. Ranskan tuotto laski maltillisemmin, 0,8 prosentista 0,7 prosenttiin. Suomen lainan tuotto laski Saksan imussa 0,75 prosentista puolen prosentin tuntumaan.Joukkolainan tuoton muutos vaikuttaa sen markkina-arvoon sitä enemmän, mitä pidemmästä lainasta on kysymys. Puolen prosenttiyksikön nousu tuotossa leikkaa kymmenvuotisen lainan arvosta yli kolme prosenttia, mikä saattaa pakottaa suurimmat lainasijoittajat, eläkerahastot, keventämään omistuksiaan ja vauhdittamaan tuoton nousua.Se, että näin ei Italian kohdalla vielä käynyt kertoo markkinoiden luottavan EKP:n kykyyn tukea lainamarkkinoita tarpeen niin vaatiessa, ja hillitsi myös euron kurssilaskua. Kuukausi sitten 1,20 dollaria ja 132 jeniä maksanut yhteisvaluutta on nyt 1,17 dollarissa ja 127 jenin tuntumassa. Japanilaissijoittajat näyttäisivät vähentäneen omistuksiaan sekä Euroalueella että Yhdysvalloissa, dollari on painunut 109 jenin tuntumaan oltuaan kuukausi sitten 110 jenissä ja käväistyään 111 jenissä toukokuun puolen välin tietämissä. Yhdysvaltojen 10 vuoden lainatuotto on kuukaudessa laskenut kolmesta prosentista hieman alle 2,9 prosenttiin.Kesän lähestyminen ei näytä ainakaan vähentävän markkinoiden yleistä epävarmuutta. Vaikka Italia tuntuisi EKP:n toimintavalmiuden suojissa vähitellen jäähtyvän, pahenee epävarmuus sekä Koreassa että Iranin ja Yhdysvaltojen suhteissa. Yhdysvaltojen kesäkuun alusta voimaan astuneet terästullit heikentävät talouskasvua sekä USA:ssa että sinne vievissä maissa, ja lisäävät Yhdysvaltojen velanoton epävarmuutta: kauppasota vähentää sekä kiinalaisten että japanilaisten sijoittajien halu rahoittaa USA:n alijäämiä. Tämä taas ohjaa pääomia kohti Saksan tarjoamaa turvaa, ja jonkin verran ehkä Suomeenkin.Suomen ei kuitenkaan kannata liiaksi luottaa korkotason pysymiseen Saksan tuntumassa. Sote-uudistuksen valmistelun käänteet saattavat jossain kohtaa herättää velkasijoittajat kysymään Suomen poliittisen päätöksenteon ja velanmaksun toimivuutta. Varsinkin, jos joku herää laskemaan, mitä lisäkustannuksia maakuntajärjestelmän pystyttäminen tuo valtiolle ennen kuin ne oletetut kevennykset sote-menoihin alkavat vähitellen vaikuttaa.Se, että Suomi ei ole kyennyt kääntämään budjettiaan ylijäämäiseksi edes nousukaudella, ei ole korkosijoittajien mieleen. Eduskuntavaalien lähestyessä saattavat myös SDP:n puheenjohtajaeläke- ja muut lupaukset alkaa saada Suomen rahoittajilta ansaitsemaansa huomiota.