Pörssiuutiset

Italiassa moni yhtiö horjuu lähellä roskalainaluokkaa

Italian poliittisen kriisin pitkittyminen saattaa uhata paikallisten yritysten luottoluokituksia, joiden lasku puolestaan tiputtaisi niiden lainat Euroopan keskuspankin (EKP) osto-ohjelmasta.EKP on ostanut yhteensä 14 miljardin euron edestä kuuden italialaisyrityksen joukkolainoja osana yrityslainojen osto-ohjelmaansa, joka taas kuuluu keskuspankin laajempaan arvopaperien osto-ohjelmaan.Teleoperaattori Telecom Italia, ilmailu- ja sotatarvikeyhtiö Leonardo ja yleisradioyhtiö RAI Radiotelevisione Italia ovat vain yhden pykälän päässä roskalainaluokasta, eivätkä kiinteistösijoittaja Beni Stabili, energiayhtiö Linea Group Holding ja moottoritieyhtiö Autostrada Brescia Verona Vicenza Padovakaan ole kaukana siitä.Investment grade -luottoluokituksen menetys poistaisi ne EKP:n ostokohteiden listalta ja kasvattaisi niiden velkakirjojen korkoihin kohdistuvaa painetta.EKP:llä on salkussaan kahtatoista Telecom Italian joukkolainaa. Yhtiön luottoluokitus on Fitchillä alimmassa investment grade -luokassa.Standard & Poor’s ja Moody’s ovat jo painaneet Telecom Italian luokituksen roskalainaluokkaan. Sama koskee Leonardoa. RAIlla on luokitus ainoastaan Moody’silta, joka on asettanut yhtiön alimmalle investment grade -tasolleen.Kelvatakseen EKP:n ostolistalle yhtiöllä tulee olla vähintään yksi investment grade -luokitus. EKP:llä ei ole velvollisuutta myydä arvopapereita, vaikka viimeinenkin hyvälaatuinen luokitus katoaisi. Osto-ohjelman on määrä jatkua ainakin syyskuun loppuun saakka.