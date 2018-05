Pörssiuutiset

Cargotecin osake selvässä laskussa

Cargotecin osakkeen kurssi on tänään ollut jyrkässä laskussa. Sijoittajat sulattelevat MacGregorin eilisen sijoittajatapaamisen antia.Tanskalaispankki DNB arvioi Cargotecin käyttäneen tapaamista markkinaodotusten hillitsemiseen. DNB:n mukaan laivanrakennuksen näkymien perusteella merkittävää orgaanista kasvua ei ole tiedossa ennen vuotta 2020.MacGregorin elpyminen ei DNB:n mukaan riitä kattamaan Hiabin vuosille 2019–2020 povattua alamäkeä.Huhtikuun alussa DNB antoi Cargotecin osakkeelle myyntisuosituksen pitäen yhtiön kasvua riittämättömänä.Kepler Cheuvreuxilla puolestaan on Cargotecille ostosuositus. Kepler muistuttaa, että Cargotecin johto suhtautuu MacGregorin loppumarkkinoiden kasvun paluuseen vuonna 2020 ”varovaisen myönteisesti”. Tänä ja ensi vuonna kuitenkin tiukka kulukuri on tarpeen, Kepler sanoo.Helsingin pörssissä Cargotecin osake on tänään ollut jyrkimmillään viiden prosentin luisussa. Kello 14.00 jälkeen osake oli laskenut 3,1 prosenttia 44,70 euroon.