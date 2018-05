Pörssiuutiset

Sekava tilanne näkyy osakemarkkinoilla

Yleistilanne jatkuvasti sekavampi

Tuleva kehitys on kuitenkin entistä sumeampi, poliittiset riskit ovat voimistuneet ja epävarmuus keskuspankkien toiminnasta kasvaa. Oman mausteensa soppaan tuovat raakaöljyn hinta ja valuuttakurssit.Maailman laajimmin seurattu osakemarkkina, Yhdysvallat, on vahvistunut 12 kuukaudessa reippaasti. New Yorkin pörssin 500 keskeisimmästä osakkeesta koottu S&P 500 -indeksi on noussut vuoden takaisesta 15 prosenttia.Nousu on kuitenkin laantunut kevään mittaan, tammikuun lopussa korkeimmillaan 2 870 pisteessä käynyt indeksi on maalis–toukokuussa vaihdellut 2 600 ja 2 800 pisteen välillä. Viime kesäkuun lukema oli 2 400 pisteen tuntumassa.Euroopan vastaava Bloomberg European 500 -indeksi on vaihdellut voimakkaammin, vaikka liikkeet ovat olleet prosentuaalisesti verraten maltillisia. Vuosi sitten 260 pisteen tuntumassa ollut indeksi laski syyskuussa 250 pisteen tuntumaan, josta nousi tammikuussa 270 pisteeseen.Maaliskuussa se kävi jo alle 250 pisteessä josta on palannut 265 pisteen tuntumaan. Vuodentakaisesta nousua on kertynyt runsas prosentti, mutta kuukauden takaisesta vajaat neljä prosenttia. Tätä selittänee osaltaan euron kurssin lasku helmi–huhtikuun 1,22 dollarista 1,18 dollariin. Se on halventanut eurooppalaisia osakkeita suhteessa amerikkalaisiin.Aasian markkinoilla suunta on vaihdellut melko paljon. Tokion pörssin päälistan Topix-indeksi on kiivennyt vuoden takaisesta 16, ja enemmän vientiyrityksiin painottuva Nikkei 17 prosenttia. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana, eli Japanin tilikauden vaihtumisen jälkeen, Topix on vahvistunut 3,8 ja Nikkei 3,5 prosenttia.Shanghain pörssin yleisindeksi on puolestaan noussut kolmisen prosenttia sekä vuoden takaisesta että viime kuusta. Tämä kertoo kurssien sahaavan hermostuneesti, todennäköisimmin Yhdysvaltojen presidentin erittäin tempoilevien kauppapoliittisten lausuntojen ja toiminnan takia. USA on keskeinen markkina kaikkien Aasian maiden vientiteollisuuksille.Etelä-Korean Soulin pörssin Kospi-indeksi on puolestaan vahvistunut vuoden takaisesta runsaat viisi prosenttia. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana se on kuitenkin laskenut prosentin, mikä heijastelee Pohjois-Korean tilanteessa tapahtuvaa kehitystä. Jokainen Valkoisen Talon kannanotto pahentaa sijoittajien huolta jopa sodan mahdollisuudesta, ja pääomat siirtyvät mieluusti muille maille turvaanOsakemarkkinoiden kaiken toiminnan perusta on talouden kehitys ja sen vaikutukset eri yritysten toimintaympäristöön ja tuloksiin. Poliittinen vakaus suosii yritystoimintaa, raaka-aineiden hinnat vaikuttavat teollisuuden tuotantokustannuksiin ja raaka-aineiden tuottajien tuloksiin.Valuuttakurssit puolestaan heiluttavat raaka-aineiden hintavaikutuksia. Jos dollarin arvo laskee, vaikuttaa esimerkiksi öljyn ja metallien kallistuminen vähemmän euro- tai jenipohjalta toimiviin yrityksiin kuin dollaripohjaisiin.Samaten yritykset maksavat esimerkiksi palkkansa ja tilavuokransa kotimaidensa valuutoilla, joten dollarin lasku heikentää niiden dollarimääräisten vientitulojen tulosvaikutusta.Valuuttakurssit puolestaan seuraavat pääosin keskuspankkien toimintaa. Yhdysvaltojen talouden vahvan kehityksen on pitkään ennakoitu johtavan keskuspankin ohjauskoron nostoihin, joita sen on jo muutaman tehnytkin. Ohjauskorko ei enää ole nollassa tai sen alapuolella.Sen sijaan odotukset uusista nostoista ovat jäähtyneet. Euroopan keskuspankilta puolestaan ei koronnostoja odoteta ainakaan kovin pian, Saksan kymmenvuotisen viitelainan tuotto on 0,6 prosentin tuntumassa. Yhdysvaltojen vastaava tuotto on kolmen prosentin vaiheilla.Kesän mittaan saataneen selville, miten Iranin ja Yhdysvaltojen kiista Iranin ydinasetuotannosta vaikuttaa raakaöljyn hintaan. Vuosi sitten 54 dollaria tynnyriltä maksanut Pohjanmeren Brent-öljylaatu on noussut 80 dollarin tuntumaan.Toisaalla Iranin kiista saattaa vaikuttaa myös eurooppalaisten yritysten toimintaan, mikäli USA päättää asettaa sanktioita Iranin kanssa kauppaa käyville yrityksille tai maille. Kulunut vuosi on osoittanut, että Valkoiselta talolta voi odottaa melkein mitä vain.Heinä–elokuun tuloskautta odoteltaessa markkinat seuraavat pääosin markkinoiden ulkopuolisia tekijöitä, ja kurssivaihtelu todennäköisesti voimistuu.Wall Streetin perimätietoon kuuluva sanonta kehottaa myymään toukokuussa alkuvuoden voittojen kotiuttamiseksi ja palaamaan lomakauden jälkeen, Sell in May and go away. Juuri nyt tämä on poikkeuksellisen hyvältä näyttävä ohje.