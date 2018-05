Pörssiuutiset

Varman omistus Sammosta laski noin 4 prosenttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finanssikonserni Sampo ilmoittaa saaneensa työeläkevakuutusyhtiö Varmalta liputusilmoituksen, jonka mukaan työeläkevakuuttajan omistus yhtiöstä laski alle viiteen prosenttiin tänään julkistettujen osakekauppojen myötä.Varmalla on nyt 4,01 prosenttia Sammon A-osakkeista ja 3,97 prosenttia osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista. Edellisessä liputusilmoituksessa vastaavat osuudet olivat 8,64 prosenttia ja 8,57 prosenttia.Sammon huhtikuun lopussa päivätyn omistajaluettelon mukaan Varma oli sen toiseksi suurin omistaja 5,4 prosentin osuudella osakkeista. Suurimmalla omistajalla Solidiumilla oli 10,09 prosentin osuus Sammon osakkeista.Sammolla on kaksi osakesarjaa, joista B-sarja on äänivaltaisempi. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja B-sarjan osake viisi ääntäVarma ilmoitti aiemmin päivällä myyneensä nopeutetussa tarjousmenettelyssä 7,7 miljoonaa Sammon A-osaketta. Määrä vastaa noin 1,39 prosenttia Sammon kaikista osakkeista.Osakekohtainen myyntihinta oli 42,50 euroa ja bruttomyyntitulo 327 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Varma omistaa 22 248 420 Sammon osaketta.Osakemyynnin pääjärjestäjiä olivat DNB Markets ja Nordean Suomen sivuliike.