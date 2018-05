Pörssiuutiset

Viking Linen tappio keveni viime vuodesta

Varustamoyhtiö Viking Linen liikevaihto pysyi alkuvuonna lähes ennallaan ja tappio keveni hieman vuodentakaisesta.Viking Linen tappio ennen veroja laski tammi-maaliskuussa 16,6 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 18,8 miljoonasta eurosta.Liikevaihto laski 100 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 101 miljoonasta eurosta. Liiketappio pieneni 13,5 miljoonaan euroon 17,7 miljoonasta eurosta.Osakekohtainen tulos oli -1,20 euroa vuodentakaisen -1,40 euron jälkeen.Viking Line kertoo toteuttavansa tänä vuonna organisaatiomuutosta, jonka ”päämääränä on lisätä fokusta tulokseen ja kaupallisiin kysymyksiin ja samalla yksinkertaistaa työtapoja”. Jokaiselle alukselle on nimitetty kaupallisesta vastuusta oleva aluspäällikkö, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle.Viking Line sanoo kilpailun toiminta-alueellaan edelleen merkitsevän painetta sekä hintoihin että volyymeihin.– Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2017. Ruotsin kruunun kurssikehitys muodostaa riskitekijän vuoden aikana. Toteutetulla organisaatiomuutoksella odotetaan olevan positiivinen vaikutus konsernin tulokselle, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Viking Line odottaa koko vuoden liiketuloksensa paranevan viime vuoden 10,0 miljoonasta eurosta.