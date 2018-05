Pörssiuutiset

GF Money aloittaa listaumisannin – merkintähinta 4,35 euroa osakkeelta

Rahoituspalvelukonserni GF Money aloittaa listautumisannin. Yhtiö kertoi listautumissuunnitelmistaan alkuviikosta. Listautumisannin merkintäaika alkaa ensi viikon maanantaina.GF Moneyn hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen enintään 6,9 miljoonaa uutta osaketta. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi sekä yleisöannissa, instituutioannissa että apporttiannissa.Merkintähinta on 4,35 euroa osakkeelta. GF Money odottaa listautumisen tuottavan noin 27,9 miljoonan euron nettovarat.Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään 2,3 miljoonalla. Jos lisäosakkeet merkitään, saa GF Money lisäksi 9,7 miljoonan euron nettovarat.GF Moneyn nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeitaan listautumisannin yhteydessä.Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 12. kesäkuuta kaupankäyntitunnuksella MONEY.Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance. Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance ja Nordnet Bankin Suomen sivuliike.