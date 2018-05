Pörssiuutiset

Kommentti: Italiassa on ainekset uuteen eurotrilleriin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Talousaikeilla hintaa sata miljardia vuodessa

Yksi ilmiselvä kiistelyn ja mahdollisesti myös välirikon aihe löytynee kaksikon talouspolitiikan tavoitteista.

Kritiikki kääntynyt eurosta taloussääntöihin

Suhteellisen radikaalit ja ennen kaikkea varsin kalliit talousaikeet ovat jyrkästi ristiriidassa EU:n taloussääntöjen ja -tavoitteiden kanssa.

Viimeksi EKP kaatoi Berlusconin hallituksen





Italian valtionlainat hilkkua vaille roskalainoja