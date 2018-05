Pörssiuutiset

Nokian Renkaat: Hallinto-oikeus kumonnut verottajan päätöksen vuosien 2007–2010 verokiistassa

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat on vastaanottanut hallinto-oikeudesta vuosien 2007–2010 veroprosessia koskevan päätöksen, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Hallinto-oikeus on kumonnut verotuksen oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan euron veropäätökset kokonaan ja määrännyt Verohallinnon lisäksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja Nokian Renkaille 40 000 euroa, yhtiö kertoo.Mikäli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei hae valituslupaa 60 päivän kuluessa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, päätös on lainvoimainen.Nokian Renkaat on kirjannut veropäätökset kokonaisuudessaan tilinpäätökseen ja tulokseen. Oikaisut taloudelliseen raportointiin tehdään, kun nyt saatu hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.Kiistassa on kyse konserniverokeskuksen vuosina 2012–2013 tekemästä, vuosien 2007–2010 siirtohinnoittelua koskevasta verotarkastuksesta, jossa tutkittiin Nokian Renkaiden ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta.