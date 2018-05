Pörssiuutiset

Kommentti: Näin Suomi kärsii ja Venäjä hyötyy Trumpin Iran-päätöksestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Trumpin tempaus auttaa Putinin Venäjää

Yhdysvalloissa öljyn kallistumisesta enemmän kuluja