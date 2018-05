Pörssiuutiset

Suomen Hoivatilojen suurin omistaja harkitsee myyntiä

Hoivakiinteistöyhtiö Suomen Hoivatilojen suurin omistaja Partnera tutkii strategisia vaihtoehtoja omistukselleen, Hoivatilat kertoo tiedotteessaan.Mahdollisiin vaihtoehtoihin kuuluu omistuksen vähentäminen yhdessä tai useammassa vaiheessa.Partnera on tällä hetkellä Hoivatilojen suurin omistaja 18,74 prosentin osuudella.Partnera teki nykyisen sijoituksensa Hoivatiloihin vuonna 2015 ennen sen listautumista Helsingin Pörssin First North -markkinapaikalle vuoden maaliskuussa 2016. Hoivatilat siirtyi päälistalle viime vuoden maaliskuussa.Partnera toimii sijoittajana ja omistuskohteidensa kumppanina ja neuvonantajana. Sillä on 28 000 osakasta, joista suurin on Oulun kaupunki.