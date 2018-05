Jan Hurrin kommentti: Italia on yhä tiukemmin velkaloukussa – ja nyt myös tuuliajolla

Pörssiuutiset

Kommentti: Italia on yhä tiukemmin velkaloukussa – ja nyt myös tuuliajolla





Tukiostot peittävät ongelmia

Italian valtion velkataakka on jo ennestään suurempi kuin valtio pystyy aneemisen talouskasvun avulla kestävästi hoitamaan.

Liian vähän kasvua ja liikaa velkaa