Pörssiuutiset

Kotipizzan myynti kasvoi selvästi huhtikuussa

Kotipizza Groupiin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden vertailukelpoinen myynti kasvoi huhtikuussa 8,5 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu ketjun 240 ravintolan myyntilukuihin.Huhtikuun myynti oli 9,3 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden huhtikuussa oli 8,3 miljoonaa euroa. Ketjumyynti on kasvanut huhtikuu mukaan lukien 37 peräkkäistä kuukautta.Ketjun kivijalkaravintoloiden myynti kasvoi 13,9 prosenttia ja shop in shop -ravintoloissa 3,3 prosenttia. Verkkokaupan myynti kasvoi 27,6 prosenttia 888 000 euroon.Verkkokaupan myynti koostuu lähinnä 79 kuljetuksia tarjoavan kivijalkaravintolan myynnistä ja sisältyy kivijalkaravintoloiden myyntiin.Kotipizzan kumulatiivinen ketjumyynti tilikauden alusta on kasvanut 16,8 prosenttia 28,2 miljoonaan euroon.